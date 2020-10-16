Устроиться на работу в Ситимобил могут водители как на своём автомобиле, так и на арендованной машине. Уровень ежемесячного дохода не ограничивается и зависит только от работника. Минимальный заработок можно увеличить благодаря программам лояльности, поощрениям за высокую активность и брендирование машины.
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- Как устроиться водителем такси Ситимобил
- Требования для подключения
- Условия работы в Ситимобил
- Водитель на авто компании
- Водитель на своём авто
- Сколько можно заработать в такси Ситимобил
- Как происходит выплата
- Как повысить свой доход
- Бонусы
- Покупка смен
- Брендирование
- Как пользоваться приложением Ситимобил для водителей
- Отзывы водителей Ситимобил
Как устроиться водителем такси Ситимобил
Подать заявку на трудоустройство в такси можно двумя способами – удалённо или в офисе партнёров.
Чтобы устроиться водителем через интернет:
- Скачайте приложение Ситимобил для водителей из Google Play. Зарегистрируйтесь и авторизуйтесь в системе.
- Введите в форме действующий мобильный номер, нажмите «Оставить заявку». По указанному телефону позвонит сотрудник Ситимобил для разъяснения условий работы.
- Отправьте фотографии пакета документов в WhatsApp. Снимите машину с разных сторон и также загрузите в онлайн-чат.
Для подключения без посредников можно обратиться в офисы партнёров или в Дома Такси Ситимобил для водителей. Полный список отделений компании представлен на сайте в разделе «Помощь». Задайте в верхней панели город проживания, чтобы увидеть офисы в данном регионе.
Требования для подключения
Соискатель должен соответствовать минимальным требованиям для трудоустройства в Ситимобил:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- возраст – 21 год и старше;
- действующее водительское удостоверение категории «B»;
- стаж вождения – не менее 3 лет.
Для проверки нового водителя компания запрашивает следующий пакет документов – удостоверение личности, водительские права, свидетельство о регистрации ТС и лицензия на ведение таксомоторной деятельности.
Вождение такси без лицензии в Ситимобил недопустимо, при обнаружении данного факта правоохранительными органами назначается административный штраф. Для самозанятых – 50 тыс. рублей, для юридических лиц – 100 тыс. рублей.
Независимо от способа подключения – на своей или арендованной машине – к ТС установлены единые требования:
- пятидверный леворульный автомобиль;
- год выпуска – зависит от модели, но не старше 2002 года;
- модель – согласно актуальной классификации автомобилей;
- российские знаки;
- отсутствие рекламы на кузове других сервисов заказа такси;
- без дефектов и внешних повреждений.
Условия работы в Ситимобил
Работа на автомобиле таксопарка или личной машине предопределяет условия подключения – комиссию, доступные тарифы, необходимые документы.
Водитель на авто компании
В случае аренды автомобиля процедуры по подписанию договора, прохождению тестирования проводит таксопарк. Параметры подключения определяются самостоятельно партнёрами компании – арендная плата, наличие залога, размер и порядок выплаты комиссии.
Плюс аренды такси – представлены только брендированные автомобили, что даёт приоритет на линии, и бесплатное техобслуживание.
Водитель на своём авто
Для работы с Ситимобил напрямую необходима регистрация в качестве индивидуального предпринимателя и открытие расчётного счёта, компания не работает с частными лицами.
Размер комиссии зависит от статуса водителя:
|Статус водителя
|Комиссия
|Условия получения
|Без статуса
|20%
|Нет
|Silver
|18%
|50 завершённых заказов за неделю, рейтинг 4,7 и выше
|Gold
|16%
|70 завершённых поездок, рейтинг от 4,9
При подключении на своём авто водитель должен убедиться, что ТС подходит по актуальному классификатору автомобилей Ситимобил. Принимают исходя из марки, модели и года выпуска. В основном берут Audi, BMW, Chevrolet, Ford, Hyundai, KIA, Nissan, Renault, Skoda, Volkswagen и Toyota.
→ Полный перечень марок и моделей машин, которые подходят для работы в Ситимобил, по ссылке.
Сколько можно заработать в такси Ситимобил
Доход в компании зависит от активности водителя, условий подключения – на личной или арендованной машине, класс автомобиля, регион проживания, – от персональных достижений, в частности, рейтинга пользователя, текущих тарифов. За одну поездку установлена минимальная ставка 200 рублей.
При активной работе и добросовестном выполнении заказов в течение 12-часового рабочего дня можно получать от 2 до 10 тыс. рублей ежедневно.
Как происходит выплата
Оплата работы водителя выполняется ежедневно – наличными или безналичным платежом. В первом случае плату за поездку передаёт пассажир. Во втором случае деньги начисляют на счёт сотрудника, которые можно вывести с помощью приложения переводом на банковскую карту или электронный кошелек QIWI.
За перевод денежных средств взимается комиссия.
Как повысить свой доход
Доступ к дополнительным возможностям заработка в первую очередь определяется показателем «Мотивации».
При высоком уровне:
≥35 баллов – отображается конечная точка маршрута,
≥60 баллов – действует гарантния минимальной цены заказа,
≥70 баллов – активируются бонусы за персональные цели.
При низком – доступ к заказам блокируется. Значение зависит от активности приёма заявок, можно просмотреть в разделе «Профиль» мобильного приложения.
Бонусы
В Ситимобил действует три бонусные программы, позволяющие повысить ежедневный доход:
- Повышенные минималки. В городе присутствуют отдельные зоны, отмеченные синим цветом, с повышенной минимальной выплатой за заказ. Отображаются на карте за час до начала действия.
- Персональная цель. За выполнение заданного количества заказов в указанный период предусмотрен фиксированный бонус, начисляемый сверх стоимости поездки. Подробные условия указаны во вкладке «Акции и бонус».
- Гарантированный доход. Доплата за совершение определённого числа поездок в день. Деньги зачисляются на счёт, если не достигнута норма по заработку из-за дешёвых заказов.
Покупка смен
Водитель может приобрести смену на 24 часа или 7 дней. Преимущество опции – сотрудник платит фиксированную сумму, взамен не списывается комиссия с заказов. Для активации перейдите в мобильном приложении раздел «Кабинет», выберите пункт «Акции бонусы» – «Купить смену». Выберите подходящий вариант и подтвердите операцию.
Брендирование
Брендирование такси позволяет повысить приоритет водителя при распределении заказов и увеличить размер бонусов. В рамках предложения «Гарантированный доход» для машин с фирменной наклейкой назначается выше размер доплаты. Также сотрудник может самостоятельно выбирать способ оплаты – наличными или онлайн.
Если брендировать свой автомобиль, водитель будет ежемесячно получать бонус 6 000 рублей (при выполнении 200 заказов по тарифам «Эконом» и «Комфорт»), 8 000 рублей (за 150 поездок по тарифам «Комфорт» и «Комфорт+»)
Оклеить машину можно бесплатно через партнёров Ситимобил. Доступные варианты расположены на официальном сайте в блоке «Доход и бонусы» – «Брендирование».
Как пользоваться приложением Ситимобил для водителей
Приложение Ситимобил – онлайн сервис, позволяющий подключаться к работе в Ситимобил. Программа совместима с устройствами с операционной системой Android. Загрузить доступно из официального мобильного маркета Google Play.
Прежде чем начать пользоваться приложением, авторизуйтесь в системе. На начальной странице введите номер телефона, указанный при регистрации на сайте, и подтвердите согласие с условиями оферты. Введите код из СМС.
Поэтапная инструкция, как работать в приложении:
- Предоставьте доступ к текущему местоположению и выберите в настройках удобный навигатор – Яндекс или Google Карты.
- Пройдите фотоконтроль. Сфотографируйте автомобиль со всех сторон, дождитесь принятия менеджерами компании.
- Переключите режим. На «красном» режиме можно самостоятельно выбирать подходящие заказы, на «зелёном» водитель выходит на линию и автоматически получает новые заявки.
- Выберите заказ. На экране отобразиться подробная информация о поездке – место отправления и назначения, время движения, стоимость.
- Нажмите «Поехали», после того как пассажир сел в такси. Если клиент не выходит, через 8 минут появится кнопка «Отказаться».
- По достижению конечной точки кликните «Завершить».
- Нажмите «Выключить приложение» внизу экрана для полного завершения смены.
При возникновении вопросов касательно работы приложения или проблем во время поездки обратитесь в Службу поддержки – во вкладке профиля найдите кнопку «Диспетчерская».
Отзывы водителей Ситимобил
Согласно отзывам активных водителей, работу в Ситимобил можно рассматривать как основной заработок или подработку. Отмечают простоту подключения к сервису, стабильность заказов и лояльные условия для сотрудников.
Виктор, Краснодар
Увидел вакансию таксиста Ситимобил в объявлениях на HeadHunter. Опыт в вождении приличный и машина относительно новая, поэтому приняли без проблем. Выхожу на линию по выходным, заказы есть всегда – это главный плюс для любого такси.
Игнат, Самара
Работаю в Ситимобил на авто партнёрской компании, однако это не мешает зарабатывать в месяц от 60000 рублей. Напротив, за наклейку на машине получаю плюсом. Есть еще хитрости для увеличения дохода. Повысить зп неплохо помогают персональные цели – стабильно беру и выполняю.
Василий, Москва
Такси для меня просто подработка. Раньше подключаться через другие сервисы, но условия в Ситимобил больше понравились. Есть как стандартные заявки, так и доставка. Адекватная комиссия и дополнительные бонусы позволяют в день получать чистыми 4-7 тысяч.