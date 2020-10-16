Устроиться на работу в Ситимобил могут водители как на своём автомобиле, так и на арендованной машине. Уровень ежемесячного дохода не ограничивается и зависит только от работника. Минимальный заработок можно увеличить благодаря программам лояльности, поощрениям за высокую активность и брендирование машины.

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Как устроиться водителем такси Ситимобил

Подать заявку на трудоустройство в такси можно двумя способами – удалённо или в офисе партнёров.

Чтобы устроиться водителем через интернет:

Скачайте приложение Ситимобил для водителей из Google Play. Зарегистрируйтесь и авторизуйтесь в системе. Введите в форме действующий мобильный номер, нажмите «Оставить заявку». По указанному телефону позвонит сотрудник Ситимобил для разъяснения условий работы. Отправьте фотографии пакета документов в WhatsApp. Снимите машину с разных сторон и также загрузите в онлайн-чат.

Для подключения без посредников можно обратиться в офисы партнёров или в Дома Такси Ситимобил для водителей. Полный список отделений компании представлен на сайте в разделе «Помощь». Задайте в верхней панели город проживания, чтобы увидеть офисы в данном регионе.

Требования для подключения

Соискатель должен соответствовать минимальным требованиям для трудоустройства в Ситимобил:

наличие гражданства Российской Федерации;

возраст – 21 год и старше;

действующее водительское удостоверение категории «B»;

стаж вождения – не менее 3 лет.

Для проверки нового водителя компания запрашивает следующий пакет документов – удостоверение личности, водительские права, свидетельство о регистрации ТС и лицензия на ведение таксомоторной деятельности.

Вождение такси без лицензии в Ситимобил недопустимо, при обнаружении данного факта правоохранительными органами назначается административный штраф. Для самозанятых – 50 тыс. рублей, для юридических лиц – 100 тыс. рублей.

Независимо от способа подключения – на своей или арендованной машине – к ТС установлены единые требования:

пятидверный леворульный автомобиль;

год выпуска – зависит от модели, но не старше 2002 года;

модель – согласно актуальной классификации автомобилей;

российские знаки;

отсутствие рекламы на кузове других сервисов заказа такси;

без дефектов и внешних повреждений.

Условия работы в Ситимобил

Работа на автомобиле таксопарка или личной машине предопределяет условия подключения – комиссию, доступные тарифы, необходимые документы.

Водитель на авто компании

В случае аренды автомобиля процедуры по подписанию договора, прохождению тестирования проводит таксопарк. Параметры подключения определяются самостоятельно партнёрами компании – арендная плата, наличие залога, размер и порядок выплаты комиссии.

Плюс аренды такси – представлены только брендированные автомобили, что даёт приоритет на линии, и бесплатное техобслуживание.

Водитель на своём авто

Для работы с Ситимобил напрямую необходима регистрация в качестве индивидуального предпринимателя и открытие расчётного счёта, компания не работает с частными лицами.

Размер комиссии зависит от статуса водителя:

Статус водителя Комиссия Условия получения Без статуса 20% Нет Silver 18% 50 завершённых заказов за неделю, рейтинг 4,7 и выше Gold 16% 70 завершённых поездок, рейтинг от 4,9

При подключении на своём авто водитель должен убедиться, что ТС подходит по актуальному классификатору автомобилей Ситимобил. Принимают исходя из марки, модели и года выпуска. В основном берут Audi, BMW, Chevrolet, Ford, Hyundai, KIA, Nissan, Renault, Skoda, Volkswagen и Toyota.

→ Полный перечень марок и моделей машин, которые подходят для работы в Ситимобил, по ссылке.

Сколько можно заработать в такси Ситимобил

Доход в компании зависит от активности водителя, условий подключения – на личной или арендованной машине, класс автомобиля, регион проживания, – от персональных достижений, в частности, рейтинга пользователя, текущих тарифов. За одну поездку установлена минимальная ставка 200 рублей.

При активной работе и добросовестном выполнении заказов в течение 12-часового рабочего дня можно получать от 2 до 10 тыс. рублей ежедневно.

Как происходит выплата

Оплата работы водителя выполняется ежедневно – наличными или безналичным платежом. В первом случае плату за поездку передаёт пассажир. Во втором случае деньги начисляют на счёт сотрудника, которые можно вывести с помощью приложения переводом на банковскую карту или электронный кошелек QIWI.

За перевод денежных средств взимается комиссия.

Как повысить свой доход

Доступ к дополнительным возможностям заработка в первую очередь определяется показателем «Мотивации».

При высоком уровне:

≥35 баллов – отображается конечная точка маршрута,

≥60 баллов – действует гарантния минимальной цены заказа,

≥70 баллов – активируются бонусы за персональные цели.

При низком – доступ к заказам блокируется. Значение зависит от активности приёма заявок, можно просмотреть в разделе «Профиль» мобильного приложения.

Бонусы

В Ситимобил действует три бонусные программы, позволяющие повысить ежедневный доход:

Повышенные минималки. В городе присутствуют отдельные зоны, отмеченные синим цветом, с повышенной минимальной выплатой за заказ. Отображаются на карте за час до начала действия. Персональная цель. За выполнение заданного количества заказов в указанный период предусмотрен фиксированный бонус, начисляемый сверх стоимости поездки. Подробные условия указаны во вкладке «Акции и бонус». Гарантированный доход. Доплата за совершение определённого числа поездок в день. Деньги зачисляются на счёт, если не достигнута норма по заработку из-за дешёвых заказов.

Покупка смен

Водитель может приобрести смену на 24 часа или 7 дней. Преимущество опции – сотрудник платит фиксированную сумму, взамен не списывается комиссия с заказов. Для активации перейдите в мобильном приложении раздел «Кабинет», выберите пункт «Акции бонусы» – «Купить смену». Выберите подходящий вариант и подтвердите операцию.

Брендирование

Брендирование такси позволяет повысить приоритет водителя при распределении заказов и увеличить размер бонусов. В рамках предложения «Гарантированный доход» для машин с фирменной наклейкой назначается выше размер доплаты. Также сотрудник может самостоятельно выбирать способ оплаты – наличными или онлайн.

Если брендировать свой автомобиль, водитель будет ежемесячно получать бонус 6 000 рублей (при выполнении 200 заказов по тарифам «Эконом» и «Комфорт»), 8 000 рублей (за 150 поездок по тарифам «Комфорт» и «Комфорт+»)

Оклеить машину можно бесплатно через партнёров Ситимобил. Доступные варианты расположены на официальном сайте в блоке «Доход и бонусы» – «Брендирование».

Как пользоваться приложением Ситимобил для водителей

Приложение Ситимобил – онлайн сервис, позволяющий подключаться к работе в Ситимобил. Программа совместима с устройствами с операционной системой Android. Загрузить доступно из официального мобильного маркета Google Play.

Прежде чем начать пользоваться приложением, авторизуйтесь в системе. На начальной странице введите номер телефона, указанный при регистрации на сайте, и подтвердите согласие с условиями оферты. Введите код из СМС.

Поэтапная инструкция, как работать в приложении:

Предоставьте доступ к текущему местоположению и выберите в настройках удобный навигатор – Яндекс или Google Карты. Пройдите фотоконтроль. Сфотографируйте автомобиль со всех сторон, дождитесь принятия менеджерами компании. Переключите режим. На «красном» режиме можно самостоятельно выбирать подходящие заказы, на «зелёном» водитель выходит на линию и автоматически получает новые заявки. Выберите заказ. На экране отобразиться подробная информация о поездке – место отправления и назначения, время движения, стоимость. Нажмите «Поехали», после того как пассажир сел в такси. Если клиент не выходит, через 8 минут появится кнопка «Отказаться». По достижению конечной точки кликните «Завершить». Нажмите «Выключить приложение» внизу экрана для полного завершения смены.

При возникновении вопросов касательно работы приложения или проблем во время поездки обратитесь в Службу поддержки – во вкладке профиля найдите кнопку «Диспетчерская».

Отзывы водителей Ситимобил

Согласно отзывам активных водителей, работу в Ситимобил можно рассматривать как основной заработок или подработку. Отмечают простоту подключения к сервису, стабильность заказов и лояльные условия для сотрудников.

Виктор, Краснодар

Увидел вакансию таксиста Ситимобил в объявлениях на HeadHunter. Опыт в вождении приличный и машина относительно новая, поэтому приняли без проблем. Выхожу на линию по выходным, заказы есть всегда – это главный плюс для любого такси.

Игнат, Самара

Работаю в Ситимобил на авто партнёрской компании, однако это не мешает зарабатывать в месяц от 60000 рублей. Напротив, за наклейку на машине получаю плюсом. Есть еще хитрости для увеличения дохода. Повысить зп неплохо помогают персональные цели – стабильно беру и выполняю.

Василий, Москва